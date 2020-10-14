 

Число сторонников независимости Шотландии выросло до рекордного уровня

14.10.2020, 18:08, Новости дня

Число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% участников проведенного социологической компанией Ipsos MORI опроса.

По информации социологов, почти две трети шотландцев (64%) полагают, что правительство Британии должно позволить провести референдум о независимости Шотландии в ближайшие пять лет в случае победы ШНП на региональных выборах в мае следующего года, передает ТАСС.

Опрос показывает, что правящая Шотландская национальная партия (ШНП) обладает значительной поддержкой и вновь одержала бы уверенную победу на выборах в парламент.

Высокий рейтинг в настоящий момент сохраняет также глава ШНП и первый министр Шотландии Никола Стерджен – 72% респондентов довольны ее работой на занимаемом посту и лишь 24% считают, что она плохо справляется со своими обязанностями. В то же время лишь 19% опрошенных жителей Шотландии довольны политикой главы британского правительства Бориса Джонсона, а 76% считают, что он плохо выполняет свою работу, это является рекордно высоким уровнем недовольства действующим премьер-министром королевства среди шотландцев.

Участниками нового исследования, проводившегося по телефону со 2 по 9 октября, стали 1 тыс. 45 жителей Шотландии старше 16 лет.

Ранее стало известно, что более половины (53%) опрошенных жителей Шотландии выступают за независимость от Великобритании, следует из данных опроса социологической компании YouGov.

В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия – против.



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