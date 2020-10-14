Глава МВФ описала коронакризис строками из русской классики

14.10.2020, 17:45, Новости дня

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева процитировала русскую классику, описывая мировой экономический кризис в связи с COVID-19.

«Размышляя о том, что нам предстоит на протяжении этих встреч, я вспоминаю слова Федора Достоевского: «Чем темнее ночь, тем ярче звезды», – сказала Георгиева на открытии осенней встречи МВФ и Всемирного банка, передает РИА «Новости».

Вероятно, она имела в виду строки из поэта Аполлона Майкова: «Чем ночь темней, тем ярче звезды». Эта строчка цитируется в эссе Василия Розанова о Достоевском.

По словам Георгиевой, речь идет о «темноте кризиса, унесшего больше миллиона жизней», а «блистающие звезды» – это беспрецедентные усилия по разработке вакцины, скоординированные бюджетные и монетарные меры по стабилизации мировой экономики.

Под конец речи Георгиева вновь процитировала Достоевского, сказав, что важно только одно – «посметь». В оригинале это цитата из «Преступления и наказания», где герой Родион Раскольников говорит: «Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!»

Кроме того, Георгиева заявила, что на протяжении последующих пяти лет кризис, вызванный коронавирусом, может обойтись миру в 28 трлн долларов потерянного ВВП.

Она напомнила, что МВФ в кризис повысил обязательства по кредитованию стран до 280 млрд долларов, причем до трети этой суммы было одобрено с марта.

«У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы помочь поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе», – сказала глава МВФ.

«Мы рассматриваем варианты дальнейшей настройки наших инструментов кредитования для поддержки стран в нынешний момент крайней неопределенности», – заключила она.

В начале октября руководство МВФ предупредило, что в 2021 году госдолг развитых стран из-за коронавируса может вырасти в среднем на 20% ВВП, для развивающихся стран этот показатель составит 10% ВВП, а для беднейших стран – 7% ВВП.

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