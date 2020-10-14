Закрыв пропасть расизма, США стали бы богаче на триллионы долларов

14.10.2020, 16:30, Новости дня

Из-за нескольких веков расовой дискриминации сегодня разрыв в уровнях благосостояния между белыми и темнокожими в США очень велик. От такой ситуации страдает экономика. Как заявили эксперты Business Insider, если бы эту пропасть удалось закрыть 20 лет назад, то сегодня американский ВВП был бы выше на $16 трлн.



Reuters

По оценкам некоторых экспертов, с момента зарождения рабства в США из-за расизма темнокожие американцы потеряли порядка $70 трлн, пишет Business Insider. Из-за нескольких столетий дискриминации сегодня разрыв в уровне благосостояния между белыми и темнокожими в стране огромен.

Как показали исследования Брукингского института в 2016 году, состояние темнокожих в США равно приблизительно десятой части от того, чем располагает белое население — обычная темнокожая семья зарабатывала в среднем $17 150 против $171 000 в белой семье. И это плохо не только для самих дискриминируемых, но и для всей американской экономики в целом, подчёркивает издание.

В ходе онлайн-обсуждения с экспертами, которое проводил Business Insider в сентябре, аналитики из сфер образования, бизнеса и финансов обсуждали проблему расового разрыва в уровне благосостояния и пути её решения.

Так, экономист и доцент Университета Массачусетса в Бостоне Дэния Фрэнсис отметила, что если бы разрыв внезапно закрылся в 2019 году, то уже к 2028 году ВВП США был бы на 4—6% выше, чем прогнозируется сейчас. А по данным финансового конгломерата Citigroup, если бы американцам удалось устранить разрыв сейчас, то в ближайшие пять лет к ВВП страны присовокупились бы дополнительные $5 трлн. А если бы проблему удалось решить 20 лет назад, в 2000 году, то сегодня ВВП был бы больше на $16 трлн.

«Неравенство в распределении богатства препятствует притоку новых талантов и инновационных идей, которые являются основным двигателем экономического роста. Неравенство душит рост», — считает Фрэнсис.

Правда, по словам аналитика, закрыть финансовую пропасть между белыми и темнокожими, просто раздав последним богатства, скажем, в виде репараций, не получится. Для того чтобы решить проблему, необходимо менять укоренившееся структурное неравенство, которое и лежит в основе разрыва между уровнями достатка белых и темнокожих. Нужно бороться с такими явлениями, как, к примеру, несправедливые займы, когда людям с другим цветом кожи зачастую отказывают в кредитах на покупку жилья или развитие бизнеса.

Участник той же дискуссии экономист Шон Рочестер предложил свой план по «передаче богатства темнокожему сообществу» — «покупать, нанимать, вкладывать». Идея этого плана заключается в создании рабочих мест, расширении бизнеса и обеспечении капитала для темнокожих американцев. Как рекомендует Рочестер, и обычные покупатели, и предприятия могут поддерживать бизнесы, принадлежащие темнокожим, предпочитая их услуги всем остальным, помогая им таким образом развиваться и крепнуть.

Как считает Фрэнсис, это поможет людям, долгое время страдавшим от дискриминации, делать накопления и инвестировать их. И это в конечном счёте благоприятно скажется на национальной экономике.