В Минздраве посоветовали подождать с планированием беременности после COVID-19

14.10.2020, 16:08, Новости дня

Женщины, перенесшие коронавирус, должны убедиться в полном выздоровлении, прежде чем планировать беременность, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин.

«Кому до 40 лет, кто еще планирует (реализовать – прим. ВЗГЛЯД) репродуктивную функцию, необходимо знать об этом, принимать меры с точки зрения реабилитации, рекреации после проведенного лечения (от коронавируса – прим. ВЗГЛЯД). Нужны определенные меры, так называемые интервальные, когда следует воздержаться от зачатия, чтобы восстановиться, и потом уже сделать тест и планировать беременность», – сказал Аполихин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Аполихин сообщил, что беременные женщины вследствие заражения коронавирусом могут потерять ребенка.