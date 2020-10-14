Навальный рассказал, кто оплатил его лечение в Германии

14.10.2020, 16:08, Новости дня

Блогер Алексей Навальный сообщил, что его лечение в Германии стоило 49,9 тыс. евро (4,5 млн рублей) и было оплачено предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и IT-специалистом, сотрудником «Яндекса» Романом Ивановым.

«Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо. Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин», – написал Навальный на своей странице в Instagram.

Кроме того, как сообщил Навальный, его транспортировка в Германию на самолете обошлась в 79 тыс. евро (7,2 млн рублей). За нее заплатил бизнесмен Борис Зимин.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении РФ за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Сообщалось, что санкции будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ). Кроме того, индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.