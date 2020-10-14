Пашинян предупредил об угрозе появления «нового Гитлера»

14.10.2020, 15:48, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации предупредил о вероятности появления в мире «нового Гитлера».

По словам Пашиняна, конфликт из-за Нагорного Карабаха не может быть предметом нового «Мюнхенского сговора» 1938 года, в результате которого нацистская Германия и другие страны Европы разделили Чехословакию, передает Sputnik Армения.

Премьер Армении подчеркнул, что игнорирование мировым сообществом проблемы Карабаха фактически является аналогом Мюнхенского соглашения, которое привело в дальнейшем к известным всем последствиям.

Он добавил, что сейчас многие международные организации не реагируют на происходящее, считая приемлемой формулу «территории в обмен на мир».

«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», – сказал Пашинян.

По его мнению, Азербайджан отрицает право населяющих Нагорный Карабах армян распоряжаться своей судьбой.

В среду минобороны Армении заявило об атаке азербайджанских войск на военную технику на территории республики. В свою очередь Баку заявляет, что удар по ракетным комплексам Армении был нанесен в качестве превентивной меры.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.