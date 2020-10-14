 

Пашинян заявил о неудачном блицкриге Азербайджана и Турции в Карабахе

14.10.2020, 15:48, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал действия Азербайджана в Нагорном Карабахе попыткой провести блицкриг, которую не удалось совершить.

«Мы можем констатировать тот факт, что план Азербайджана, Турции и террористов оккупировать Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы путем блицкрига провалился», – цитирует Пашиняна ТАСС.

Армении стоит объединиться и добиться окончательной победы, уверен премьер. По его словам, нужно «остановить врага решающим ударом и добиться необратимой победы». Он отметил, что этим способом необходимо решить нагорнокарабахский вопрос и вопрос «признания права народа Нагорного Карабаха на самоопределение». «Мы должны победить и жить, мы должны творить свою историю», – сказал он.

В среду минобороны Армении заявило об атаке азербайджанских войск на военную технику на территории республики. В свою очередь Баку заявляет, что удар по ракетным комплексам Армении был нанесен в качестве превентивной меры.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.



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