«Бред и напёрсточничество» – в России ответили на заявления США о «принципиальном согласии» по СНВ-III

14.10.2020, 14:25, Новости дня

Переговоры между Россией и США по продлению договора СНВ-III «погрязли в неразберихе». Американская сторона сказала о «принципиальном соглашении» между Трампом и Путиным, пишет The Guardian. Однако Москва, отмечает издание, быстро опровергла это утверждение, назвав его «бредом и напёрсточничеством», а условия Вашингтона касательно заморозки всех арсеналов ядерного оружия — «неприемлемыми».

Переговоры между Россией и США по вопросу о контроле над ядерными вооружениями погрязли в неразберихе после того, как главный представитель американской стороны заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин достигли «принципиального соглашения». Однако Москва поспешно назвала это утверждение «бредом», пишет The Guardian.

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в понедельник он прибыл в Хельсинки на встречу с замминистром иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, считая, что в ближайшем времени возможен прорыв по вопросу о продлении договора СНВ-III 2010 года, согласно которому Москва и Вашингтон обязались ограничить количество стратегических ядерных боеголовок. СНВ-III истекает в феврале следующего года.

«Мы считаем, что на самом высоком уровне в наших правительствах есть принципиальное согласие. Именно по этой причине когда русские позвонили и попросили нас сесть за стол переговоров, я прервал свой визит в Азию и направился прямиком в Хельсинки», — отметил Биллингсли, дав явный намёк на то, что Трамп и Путин достигли некой неофициальной устной договорённости.

Кроме того, спецпредставитель подчеркнул, что США продлят СНВ-III при условии верифицированной заморозки всех арсеналов обеих стран, включая арсеналы боеголовок нестратегического (тактического) назначения.

Однако Москва практически сразу же отвергла это условие. В частности, МИД РФ назвал заявление Биллингсли «напёрсточничеством» и «бредом». По словам Рябкова, подобная заморозка «неприемлема», и Москва не одобрит продления СНВ-III до выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

«Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чём они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат», — подчеркнул Рябков.

Между тем, Биллингсли считает, что Рябков может быть не в курсе желаний российского лидера. «Я надеюсь, что подобное джентльменское соглашение — соглашение, которое, как мы полагаем, было заключено на самом высоком уровне, — в конечном счёте пройдёт вниз по цепочке, и мой коллега, как я надеюсь, получит разрешение на переговоры, — отметил он. — Мы готовы заключить эту сделку. Мы могли бы заключить её завтра, но для этого Москве нужно проявить политическую волю».

Ранее США настаивали на том, чтобы в любых будущих переговорах по контролю над вооружениями участвовал Китай, однако впоследствии Биллингсли отказался от этого требования, согласившись, что трёхсторонний диалог на этот счёт можно организовать и позднее.

В преддверии выборов администрация Трампа пытается записать себе в актив внешнеполитические успехи, однако за последние четыре года она вышла из трёх соглашений о контроле над вооружениями, притом что не заключила ни одного нового.

По мнению эксперта в области ядерных вооружений в Фонде Карнеги за международный мир Джеймса Эктона, РФ вряд ли пойдёт на заморозку её арсенала нестратегических боеголовок по той причине, что в этой категории она имеет большое преимущество над США и НАТО.

«Россия не собирается соглашаться на что-то, что вызывает большое беспокойство США, ничего не получив взамен, — сообщил он. — Если мы хотим заключить сделку, нам придётся что-то дать русским взамен. И большинство из нас полагает, что цена, вероятно, будет иметь какое-то отношение к противоракетной обороне».