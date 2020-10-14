 

Мантуров заявил, что лекарства от коронавируса подешевели вдвое

14.10.2020, 14:20, Новости дня

Розничная цена препаратов на основе фавипиравира от коронавируса снизилась уже более чем в два раза, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства», – передает ТАСС его слова.

Он также добавил, что снижение цены происходит поступательно.

«Когда это малый объем – одна цена, как только объем увеличивается, автоматически включается регулирование цены со стороны государства», – заметил он.

Ранее сообщалось, что ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса, она будет самой низкой в РФ в рамках референтных стран. Напомним, розничная цена препарата «Коронавир» составит от 11 550 рублей за упаковку, а рекомендуемая стоимость препарата «Арепливир» составляет 12 320 рублей.

В сентябре «Фавипиравир» решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Кокорин рассказал об обидах на «Спартак»

06.08 / Раскрыты подробности обрушения моста на военных учениях в ЕАО

17.07 / Ливень затопил Ростов-на-Дону

04.07 / Желтый уровень: в Москве не исключена новая гроза

09.10 / Глава НБУ Шевченко рассказал, за что объявили выговор Рожковой и Сологубу

24.08 / Тихановская встретилась с замгоссекретаря США

14.10 / Bloomberg – переговоры по брекситу застопорились не столько из-за рыбы, сколько из-за политики

09.08 / Продажи недорогого Xiaomi Redmi 9A стартовали в России

28.07 / В Крыму объявили об отсутствии угрозы дефицита воды

12.08 / Волонтер Синицын заявил, что “синий” Пальчевский “лез драться” к нему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска