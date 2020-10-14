Минюст разъяснил штрафы за растения

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14.10.2020, 13:48, Новости дня

Власти регионов будут самостоятельно решать, несоблюдение правил борьбы с какими растениями приведет к штрафу по новому Кодексу об административных правонарушениях, сообщил советник министра юстиции Денис Новак.

В действующем КоАП РФ есть ст. 10.1. «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками». Сейчас список растений общий для всех субъектов.

«Мы намеренно не стали упоминать здесь (в проекте КоАП) какие-то конкретные виды растений. Имея в виду, что в разных субъектах Федерации могут быть разные виды растений, которые требуют борьбы с ними… Поэтому в примечании к этой статье мы указываем, что перечень видов вредных растений, подлежащих уничтожению, определяется нормативно-правовым актом субъекта РФ. Но при этом, чтобы ограничить данный (административный) состав от смежной деятельности, связанной с необходимостью уничтожения таких вредных растений, например, на сельскохозяйственных землях, специально указали, что речь идет о непринятии землепользователем или землевладельцем мер именно в нарушение требований в области благоустройства территории по уничтожению отдельных видов растений», – передает РИА «Новости» слова Новака на совещании в Совфеде по видеосвязи.

По его словам, состав статьи сформулирован таким образом, что в случае появления новых вредных растений не потребуется внесения изменений в КоАП. Новак отметил, что будет достаточно в каждом конкретном субъекте, оценив риски, скорректировать перечень растений, чтобы внести его в данную норму.

Статья 10.1 КоАП предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц – от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.

Напомним, в июле Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неубранный борщевик на земельных участках, предполагающий штрафы до 5 тыс. рублей для физлиц.



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