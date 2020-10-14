В РФ отреагировали на требования Вашингтона по СНВ-3

14.10.2020, 11:48, Новости дня

«Вашингтон хочет, чтобы в сумме ядерный арсенал РФ и Китая был равен арсеналу США. Но это нонсенс», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал заявление Вашингтона о «джентльменском соглашении» с Россией по СНВ-3. При этом в МИД РФ отметили, что американцы занимаются «наперстничеством» в ходе переговоров.

«Несмотря на то, что договор СНВ-3 пока еще действует, у американцев уже запущена программа производства ракет средней дальности. Корпорация Raytheon производит их с опережающим графиком, кроме того, размещение ракет в Европе уже согласовано», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«При этом в публичном пространстве американцы убеждают всех в том, что они – хорошие, а плохие русские не хотят продлевать СНВ-3. Но в реальности они требуют включить в сделку по СНВ-3 Китай, а от РФ – отказаться от гиперзвукового оружия и других перспективных средств вооружения, которые США производить не в состоянии», – отмечает эксперт.

«Китайцы ранее выразили свою позицию – участвовать в таком договоре они не будут, потому что американцы пытаются ограничить их сильнее прочих. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы в сумме ядерный арсенал РФ и Китая был равен арсеналу США. Но это нонсенс, потому что американцы объединили под своим началом арсеналы Франции и Британии, которые не учитываются договорами», – констатировал эксперт.

«А когда РФ в ответ предлагает учесть все вооружения, задействованные в ядерной программе США, включая тактические – американцы отказываются. Глава Пентагона Марк Эспер открыто заявляет, что все американские крылатые ракеты морского базирования получат ядерные боеголовки. Ракеты Trident II (версия D5), например, по договору СНВ-3 должны иметь четыре боеголовки, а на деле получат 12», – отметил Леонков.

«Кроме того, американцы требуют от РФ отказаться от гиперзвукового планирующего блока «Авангард». Он не нарушает букву договора СНВ-3, но США волнует, что это оружие способно поразить цель со стопроцентной вероятностью, и противопоставить этому они ничего не могут. При этом РФ неоднократно напоминала, что создание такого оружия стало ответом на выход США из договора по ПРО», – напомнил собеседник.

«Сейчас в создании комплексов противоракетной обороны американцы нас, конечно, опережают. У них больше систем. Помимо трех позиционных районов, которые они развернули вокруг РФ – в Польше, Румынии и на Аляске – такие системы присутствуют еще и на кораблях – эсминцах типа Arleigh Burke», – отметил Леонков.

Еще одна проблема заключается в том, что, если договор СНВ-3 будет разорван, США начнут размещать неограниченное количество ракет в Европе и Юго-Восточной Азии, тем самым угрожая РФ и Китаю одновременно.

«При этом США отказываются вести переговоры в присутствии СМИ. Вместо этого они показывают процесс в выгодном для себя свете. Мол, «смотрите, мы предлагаем мир, а РФ отвергает. Мы за безопасность, а РФ против». Думаю, нам нужно подробно говорить о том, что происходит на переговорах. Хоть это и противоречит нормам дипломатии, но таким образом мы сможем донести до мира правду о поведении американской стороны», – заключил Леонков.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил: если РФ согласится на заморозку ядерных арсеналов, Вашингтон готов «уже завтра» продлить договор СНВ-3.

По его словам, требуется «существенный» режим верификации выполнения соглашения. Он заявил, что РФ является «серийным нарушителем договоров». США предложили меры доверия, которые помогли бы заморозке ядерных соглашений, сказал Биллингсли. Он отметил, что любые договоренности в этой сфере с Россией необходимо формулировать так, чтобы их можно было распространить на Китай.

По словам Биллингсли, СНВ-3 «удивительным образом сковывает более 90% американского потенциала ядерного сдерживания, менее половины российского и никакую часть китайского», передает ТАСС.

В то же время замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал слова Биллингсли «наперстничеством и бредом». Он пояснил, что у Москвы и Вашингтона «различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу».

По словам Рябкова, договоренности действительно могли быть заключены «хоть завтра», если бы США согласились с позицией России. Учитывая же существующие разногласия, Рябков «вообще не представляет себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения».

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит перспектив продления договора СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что США требуют от РФ приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия и вооружения, основанного на новых физических принципах. Кроме того, США хотят установить контроль за производством и размещением ракет средней дальности на уровне заводов.