Такого не было с лета – США бьют новые рекорды по заболеваемости коронавирусом

14.10.2020, 12:25, Новости дня

США бьют новые рекорды по количеству заболевших коронавирусом, особенно на Среднем Западе и севере страны, передаёт ABC News. Между тем, хотя некоторые экспериментальные медикаменты, которые использовались при лечении Трампа, и показывают обнадёживающие результаты, их запаса явно не хватит на всех нуждающихся.

Перейдём к коронавирусу. Подобных новых цифр заражения не было с лета: только за последние четыре дня зафиксировано более 50 тысяч случаев. 14 штатов сообщают о рекордном всплеске госпитализаций, особенно на Среднем Западе и в северной части Великих равнин. В США уже умерло более 214 тысяч человек. Между тем, появляются новости о новом экспериментальном лекарстве, которое использовалось для лечения президента. Однако хватит ли его на всех? Репортаж нашего корреспондента Тревора Олта.

Сегодня количество случаев коронавируса бьёт все рекорды в центре страны. США сообщают, что на протяжении четырёх дней подряд регистрировалось по 50 тысяч случаев — цифра невиданная с лета. На этой неделе 15 штатов побили рекорд по количеству новых инфицированных за день, в то время как 14 штатов отчитались о рекордном показателе госпитализаций. Многие из этих штатов расположены на Среднем Западе или Великих равнинах.

В сильно пострадавшем Висконсине 18,6% всех тестов на коронавирус возвращаются положительными. Между тем, 64-летний владелец бара Марк Шульц борется за свою жизнь.

МАРК ШУЛЬЦ, владелец бара в Висконсине: COVID просто укладывает тебя на лопатки. Лёгкие забиты. У меня столько жидкости в лёгких, что дышать не могу.

Учитывая, что средний возраст пациента с положительным тестом на вирус снижается, смертность по всей стране идёт на убыль, однако эксперты в области здравоохранения опасаются, что рост заболеваемости и количества госпитализаций вскоре повлечёт за собой увеличение смертности. Такие пережившие коронавирус люди, как Роберт Марреро, отмечают, что после выздоровления они сталкиваются с долговременными последствиями болезни вроде слабости и изнуряющей боли, которая мучает их ещё на протяжении нескольких месяцев.

РОБЕРТ МАРРЕРО, переживший коронавирус: Я задаюсь одним важным вопросом: «А долго так ещё будет»?

Чиновники в сфере здравоохранения считают, что лекарства вроде ремдесивира и коктейля из антител Regeneron показали обнадёживающие результаты при лечении пациентов. Президент Трамп получил оба препарата. Однако директор компании Regeneron предупредил, что доз хватит на лечение лишь 50 тысяч пациентов.

ЛЕОНАРД ШЛЕЙФЕР, глава Regeneron: Нам нужно понять, как можно нормировать его выдачу.

В то время как вирус вернулся в некоторые районы Европы, руководителям авиакомпаний, которые выступают за возобновление межконтинентальных перелётов до наступления праздников, удалось добиться согласия на создание так называемых воздушных мостов, в рамках которых пассажиры будут тестироваться до посадки на борт.

Между тем, в Великобритании в субботу вечером на фоне угрозы возвращения коронавирусных ограничений на митинг вышли сотни лондонцев без масок. В Нью-Йорке чиновники борются с той же самой проблемой. В частности, шерифу пришлось разогнать эту незаконную вечеринку в Квинсе.

ТРЕВОР ОЛТ, корреспондент ABC News: При этом, Том, каждой стране, которая будет организовывать схему с воздушными мостами, где каждый пассажир будет проходить тестирование перед посадкой на межконтинентальный рейс, потребуется одобрение правительства. Сотрудники авиакомпаний полагают, что такая мера поспособствует воссоединению мировой экономики. Том?

Да, и всё это в то время, как количество случаев коронавируса в Европе продолжает расти. Спасибо, Тревор.

Дата выхода в эфир 12 октября 2020 года.