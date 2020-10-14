На случай кризиса – Швеция прикроет коммуникации морпехов США на своей территории

14.10.2020, 12:25, Новости дня

В случае возникновения кризисной ситуации Швеция собирается защищать транспортные маршруты Корпуса морской пехоты США, проходящие из Норвегии по её территории, пишет SVT. Как отмечает канал, для этого власти страны также приняли решение восстановить два полка в городах Фалун и Соллефтео, что стало логичным продолжением договорённостей между НАТО и Стокгольмом.



Reuters

В секретных скальных гротах Норвегии Корпус морской пехоты США заблаговременно подготовил для себя склады. На них можно найти, прежде всего, военную технику и боеприпасы, которые пригодятся в том случае, если в Скандинавии или её окрестностях вспыхнет какой-нибудь конфликт. Склады рассчитаны на покрытие нужд 15 тыс. солдат, и хватить их должно на 30 дней, пишет SVT.

Большая часть техники, включая танки, располагается в гротах неподалёку от Тронхейма и Осло. Замысел состоял в том, что морская пехота прибудет в Норвегию из США, в то время как боевая техника будет ждать её уже на месте.

КМП США — это элитное соединение, обладающее высоким уровнем боеготовности, благодаря которому оно может быстро появиться на поле боя в любой точке земли. По мнению шведского правительства, морская пехота — это важный элемент военного сотрудничества между Стокгольмом и Вашингтоном.

Такая ситуация сложилась ещё при премьер-министре Улофе Пальме в годы Вьетнамской войны. Тем не менее в то время подобное сотрудничество хранилось в секрете, став достоянием гласности много позже, причём в основном усилиями журналистов.

Однако теперь министр обороны Швеции Петер Хультквист впервые напрямую заявил о том, что шведские военные будут защищать Корпус морской пехоты США на шведской территории.

«Речь идёт о защите транспортных маршрутов из Тронхейма, которыми можно будет пользоваться в кризисной ситуации», — заявил он в интервью SVT.

Восстановление полков в городах Соллефтео и Фалун, а также укрепление военного потенциала Швеции в прочих местах направлены, прежде всего, на защиту военного транспорта стран НАТО.

В какой-то степени, как отмечает канал, это логичное следствие договорённостей Стокгольма с военным блоком. В частности, в сентябре 2014 года Швеция подписала с НАТО Меморандум о взаимопонимании и оказании поддержки принимающей стороной.

Согласно этому документу, Швеция может оказывать военную поддержку частям НАТО на своей территории. Подобные действия возможны в том случае, если конфликт разгорится на территории Швеции, однако этот договор будет важен и в случае войны в Прибалтике, из-за которой войска США должны будут пройти транзитом через Швецию.

В этой ситуации Швеция сможет защитить коммуникации морпехов, в то время как последних, вероятно, придётся перевозить через Балтийское море.

Между тем, в Прибалтике уже находятся соединения из США и других стран НАТО, которые сыграют роль первичного «заслона» против РФ в случае конфликта.

Размещать американские войска у российских границ начал ещё президент США Барак Обама. При этом после избрания Дональда Трампа США перебросили свои танки из Польши в Прибалтику, что во многом стало историческим событием.

Тем не менее не так давно американский лидер сообщил, что собирается вывести войска из Европы, что вызвало возражения со стороны Пентагона. Более того, некоторые эксперты уверены, что США в сфере безопасности посылают противоречивые сигналы, граничащие с шизофренией.

Через несколько недель в США пройдут президентские выборы, и они могут оказать огромное влияние на шведское оборонное планирование, особенно в контексте сотрудничества между Европой и Вашингтоном, подытоживает SVT.