 

“Вас пугают, что новая власть распродаст заводы”. Тихановская обратилась к работникам белорусских предприятий

14.10.2020, 11:31, Новости дня

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала обращение к сотрудникам белорусских заводов, в котором поблагодарила их за смелость, с которой они противостоят режиму. Видео опубликовал 14 октября официальный Telegram-канал оппозиционерки.

“Вас пугают тем, что любая новая власть распродаст заводы, что вас лишат зарплаты и вы не сможете кормить свои семьи. Но вам не говорят, что долгие годы режим делал все для того, чтобы вы не получали достойных зарплат”, – сказала лидер оппозиции.

По ее словам, провластные профсоюзы десятилетиями забирали деньги рабочих, не представляя их интересы.

“У всех вас забирают процент от зарплат. Но куда уходят эти деньги? Все просто: на них режим защищает себя от вас. Ваше единство пугает ваше руководство и чиновников. Им выгодно делать вид, что забастовок нет”, – сказала Тихановская.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В августе белорусские предприятия вышли на забастовку. Рудники “Беларуськалия” 17 августа прекратили добычу руды, работники требовали отставки Лукашенко и смены президента. На общенациональную забастовку в Беларуси 17 августа вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, Минского тракторного завода и другие. К забастовке присоединились работники предприятий “Гродножилстрой” и “ГродноПромстрой”.

Лукашенко поручил закрыть с 24 августа предприятия, которые участвовали в забастовках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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