 

Тренер сборной Испании заявил, что разочарован поражением от Украины в Лиге наций УЕФА

14.10.2020, 11:30, Новости дня

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции 13 октября выразил разочарование результатом проигранного сборной Украины матча Лиге наций. Об этом сообщила Украинская федерация футбола.

“Сегодня не все наши ожидания оправдались. Не все выходило из того, о чем мы [с футболистами] договаривались. Я разочарован, но сейчас результат матча уже не изменишь. В футболе такое случается. Нам надо создавать еще больше возможностей и повышать их реализацию”, – сказал Луис Энрике.

Он отметил, что “соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде”, который Испания выиграла со счетом 4:0.

“Сегодня нам не удалось реализовать свое игровое преимущество”, – объяснил тренер испанской сборной.

В проходившем в Киеве матче четвертого тура Лиги наций в группе А4 Украина обыграла Испанию со счетом 1:0. Это была первая победа украинцев над испанцами за всю историю.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не согласился с мнением, что победа над Испанией является чудом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским ходовым испытаниям

29.07 / В РФ предложили конфисковать «серые» доходы чиновников

14.09 / Эксперт: Единый день голосования развеял три мифа оппозиции

29.07 / Путин попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19

21.07 / Белоруссия предрекла потерю 146 млн долларов из-за России

16.07 / Кравчук – Зеленскому: Прошу не забывать, что перед законом все равны

26.08 / The Bell рассказал о эвакуации сотрудников «Яндекса» из Беларуси

28.08 / В клинике Charite рассказали о состоянии Навального

16.08 / В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко, президент должен выступить с речью

07.08 / Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска