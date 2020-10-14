Парламент Киргизии одобрил назначение Жапарова премьером

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14.10.2020, 10:48, Новости дня

Депутаты киргизского парламента Киргизии в рамках внеочередного заседания утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства республики.

Парламентарии также единогласно утвердили структуру, программу и состав нового правительства, передает ТАСС.

Ранее Коалиция большинства парламента Киргизии поддержала кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра республики.

В субботу киргизский парламент утвердил новый состав правительства страны, на должность премьер-министра был предложен Жапаров. До этого Жапаров заявлял, что Жээнбеков якобы готов подать в отставку.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.



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