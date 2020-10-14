Названо новое серьезное осложнение коронавируса

14.10.2020, 10:48, Новости дня

Сингапурские медики обнаружили новое осложнение у пациентов с коронавирусом: в аорте может образовываться тромб и, как следствие, гангрена нижних конечностей.

Газета The Straits Times опубликовала историю одного из пациентов с типичной картиной зараженного коронавирусом, но осложнение от заболевания оказалось необычным, передает РИА «Новости».

По словам врачей, у 39-летнего мужчины внезапно появилась сильная боль в ноге, а после начала развиваться гангрена нижних конечностей. Началось все с пальцев. Медики выяснили, что это произошло из-за сгустка крови в аорте. До этого он был подключен к аппарату ИВЛ и находился несколько дней в коме. Мужчину быстро прооперировали, поставив ему постоянный стент. Через три месяца его гангрена исчезла, и пациент начал нормально ходить.

«Очень редко тромб развивается в аорте, которая является кровеносным сосудом с высоким потоком», – сообщил руководитель отдела общей хирургии и старший консультант больницы Тан Ток Сен профессор Гленн Тан.

По его словам, пациента госпитализировали с отдышкой и лихорадкой. Профессор отметил, что подобное явление было странным для пациента молодого возраста и не страдающего сопутствующими заболеваниями. Исследования показали, что тромбы возникли именно после заболевания коронавирусом.

Ранее некоторые перенесшие коронавирус пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями. Переболевшая коронавирусом австралийка описала это явление как «туман в голове» и предположила, что оно сравнимо с когнитивной дисфункцией.

До этого доцент из медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт сообщила, что переболевшие COVID-19 заявляют о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков. Так, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем. Необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.