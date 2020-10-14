Турецкое судно начало работы в Восточном Средиземноморье

14.10.2020, 10:48, Новости дня

Турецкое исследовательское судно Oruc Reis возобновило сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье, несмотря на критику со стороны ряда западных стран, сообщил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

«Oruc Reis находится в регионе проводимых работ. Вчера начались исследования, сегодня мы начнем получать первые сейсмические показания», – передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство слова Донмеза.

Напомним, в начале августа Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море. В июле 2019 года Турция выдвинула Греции ультиматум по добыче газа, после чего активизировала геологоразведочные работы в районе Кипра.

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