 

В Госдуме подсчитали, во сколько обойдется обеспечение россиян лекарствами по рецепту

14.10.2020, 9:48, Новости дня

Обеспечение граждан за счет государства всеми лекарства по рецепту будет стоить 670-680 млрд рублей в год, реализовать эту инициативу возможно к 2023 году, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Этот вопрос просчитывался уже не один раз у нас, и мы по лекарствам, естественно системно смотрим, когда это вообще возможно. А по прогнозу, который мы смотрели с точки зрения федерального бюджета Российской Федерации и возможности дополнительных каких-либо фондов, получалась цифра в районе 670-680 млрд рублей в год», – передает РИА «Новости» слова Петрова.

Причем, по его словам, в целом есть понимание того, откуда брать необходимые ресурсы.

Как рассказал Петров, рассматривалось несколько вариантов осуществления этой инициативы: через выдачу лекарств в аптеке бесплатно либо через компенсацию гражданину затрат.

«Мы предлагали компенсацию, в которой утверждены цены государством. В аптеках цены могут быть разные. Например, есть аспирин российский и аспирин немецкий – разная цена. Если житель хочет купить немецкий, то ему компенсировать цену российского все-таки. То есть определить цену, которое государство готово заплатить государство, но компенсировать. Потому что по действующему веществу они одинаковые», – сказал парламентарий.

«В бюджете 2021 года этого у нас нет. Но сможем ли мы в 2022? Если постараться нам и правильно, эффективно использовать бюджет, сможем. А по бюджету 2023 года там все сходилось», – добавил Петров.

Напомним, с предложением оплачивать за счет государства лекарства по рецепту врачей ранее выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.



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