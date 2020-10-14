ЕС решил ввести антидемпинговую пошлину на березовую фанеру из России

14.10.2020, 9:48, Новости дня

Еврокомиссия объявила о начале процедуры введения антидемпинговых пошлин в отношении березовой фанеры из РФ из-за жалоб европейских участников рынка на якобы ее заниженные цены.

«Еврокомиссия начала антидемпинговую процедуру в отношении импорта березовой фанеры из России. Жалоба на демпинговую цену была подана в Еврокомиссию 31 августа 2020 года европейским Консорциумом деревообрабатывающей промышленности (Woodstock Consortium) от имени двух европейских производителей, выпускавших в 2019 году более 25% всей березовой фанеры в ЕС», – говорится в Официальном журнале ЕС постановлении Еврокомиссии, передает ТАСС.

Напомним, в июле третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала обоснованными основные претензии РФ к Европейскому союзу по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер. Так, третейская группа установила, что применяемая европейской стороной методология систематически приводила к тому, что цена энергии в конечной цене российской продукции «искусственно и ненормально» занижалась, что также противоречит правилам организации, сказал эксперт. ЕС подал апелляцию в споре с Россией.