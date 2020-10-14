В Украине за сутки зафиксировано более 5,5 тыс. новых случаев COVID-19
14.10.2020, 9:25, Новости дня
За последние сутки в Украине зафиксировали 5590 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 октября данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Это третий по количеству случаев результат за все время эпидемии. Больше всего больных было выявлено 8 октября – 5804 случая COVID-19.
Общее число инфицирований в стране выросло до 276 177.
За 24 часа в Украине скончались 107 пациентов с COVID-19 – столько же, сколько было зафиксировано сутками ранее. Это на одну смерть меньше рекордного показателя, установленного 9 октября, тогда скончались 108 больных.
Всего с начала эпидемии в Украине умерло уже 5229 инфицированных коронавирусом, вылечились 118 699 человек (плюс 2137 за последние сутки).
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Винницкая область – 7845;
Волынская область – 10 140;
Днепропетровская область – 9614;
Донецкая область – 6247;
Житомирская область – 8861;
Закарпатская область – 11 169;
Запорожская область – 5900;
Ивано-Франковская область – 15 765;
Киев – 28 512;
Киевская область – 11 751;
Кировоградская область – 1396;
Луганская область – 2015;
Львовская область – 23 474;
Николаевская область – 5052;
Одесская область – 17 349;
Полтавская область – 5093;
Ровенская область – 15 026;
Сумская область – 7712;
Тернопольская область – 16 478;
Харьковская область – 26 262;
Херсонская область – 2112;
Хмельницкая область – 9491;
Черкасская область – 6047;
Черновицкая область – 16 828;
Черниговская область – 6038.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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