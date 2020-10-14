 

Боррель ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

14.10.2020, 9:25, Новости дня

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом дипломат сообщил у себя в Twitter во вторник, 13 октября. 

Боррель отметил, что во время визита в Эфиопию его сопровождал человек, заразившийся коронавирусом.

“Меня проинформировали сегодня во второй половине дня, что один из членов делегации, который путешествовал со мной и Янезом Ленарчичем (Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями) в Эфиопию на прошлой неделе, получил положительный тест на коронавирус”, – сообщил он.

I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2020

После возвращения из Эфиопии в воскресенье Боррель сделал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.

“Я иду на самоизоляцию согласно правилам и подожду пока будет сделан второй тест”, – заявил дипломат.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует в октябре и ноябре рост ежедневного числа смертей от COVID-19 в Европе.  

С конца августа в ряде стран Европы, в частности Испании и Франции, наблюдается существенный рост заболеваемости COVID-19. Чехия и Австрия заявили о второй волне коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 14 октября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 38,1 млн человек, умерло более 1.08 млн, а выздоровело 26,4 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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