 

Астафьева оголилась полностью. Откровенные фото

14.10.2020, 9:25, Новости дня

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева разместила в Instagram черно-белую фотосессию для украинского издания журнала Playboy.

Певица позировала в постели без нижнего белья. Она продемонстрировала голую грудь, а нижнюю часть тела прикрыла наброшенным тренчем. На некоторых снимках она предстала в микротрусах и боди.

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@philipinolee for @ua.playboy Pl @11mirrors_hotel

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 13 Окт 2020 в 4:47 PDT

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@ua.playboy by @philipinolee Mua @annielmakeup Pl @11mirrors_hotel

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 12 Окт 2020 в 10:13 PDT

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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