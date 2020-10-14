 

Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

14.10.2020, 7:50, Новости дня

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту.

«Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», – сообщил Медведев, слова которого приводятся на сайте ЕР.

Он пообещал, что в новой программе партии уделят особое внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения. В частности, Медведев сообщил о важности поддержки врачей, медицинского образования, а также развития отечественной фарминдустрии и применения современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.

Ранее сообщалось, что ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса, она будет самой низкой в РФ в рамках референтных стран.



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