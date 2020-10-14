 

Израиль решил продлить карантин

14.10.2020, 5:44, Новости дня

Карантин из-за коронавируса в Израиле решено продлить до 18 октября, сообщают СМИ.

Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению распространения коронавируса. 15 октября она обсудит возможность смягчения ограничений. Однако, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, «если цифры пойдут вверх, придется пересмотреть решение о возможности снятия ряда ограничений», передает ТАСС со ссылкой на «Кан».

Карантин (введенный в Израиле уже второй раз за год) действует с 18 сентября, а с 23 сентября он был ужесточен до тотального. Жителям запрещено без уважительной причины удаляться более чем на 1 км от дома, ходить в гости и собираться в компании больше 10 человек в помещении и 20 на улице. Магазины закрыты – работают только продуктовые и аптеки. Прекращена работа предприятий, исключая те, где нельзя прервать производственный цикл. Нарушителей наказывают штрафами. Также штраф полагается за отсутствие защитной маски.

В Израиле выявлено 296215 случаев коронавируса. Умерли 2040 человек. После отмены первого карантина рост числа случаев инфицирования возобновился.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

01.08 / У России там «Кинжал» – датский аналитик предсказал конфликт в Арктике

15.07 / Стали известны вероятные сроки открытия границы Финляндии с Россией

12.08 / Пенсионерам старше 80 лет увеличат выплату на 5,6 тыс. рублей

10.08 / В РФ признали Apple виновной в злоупотреблениях на рынке приложений

18.07 / Власти не исключают, что готический собор в Нанте подожгли

24.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

02.09 / Площадь лесного пожара в Харьковской области выросла, уничтожен населенный пункт – Кучер

05.07 / “Наблюдатель” сообщил, что компании Зеленских занимались “оптимизацией налогов”

22.09 / Лавров объяснил, почему Москва поддержала идею Лукашенко о новой конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска