Израиль решил продлить карантин

14.10.2020, 5:44, Новости дня

Карантин из-за коронавируса в Израиле решено продлить до 18 октября, сообщают СМИ.

Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению распространения коронавируса. 15 октября она обсудит возможность смягчения ограничений. Однако, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, «если цифры пойдут вверх, придется пересмотреть решение о возможности снятия ряда ограничений», передает ТАСС со ссылкой на «Кан».

Карантин (введенный в Израиле уже второй раз за год) действует с 18 сентября, а с 23 сентября он был ужесточен до тотального. Жителям запрещено без уважительной причины удаляться более чем на 1 км от дома, ходить в гости и собираться в компании больше 10 человек в помещении и 20 на улице. Магазины закрыты – работают только продуктовые и аптеки. Прекращена работа предприятий, исключая те, где нельзя прервать производственный цикл. Нарушителей наказывают штрафами. Также штраф полагается за отсутствие защитной маски.

В Израиле выявлено 296215 случаев коронавируса. Умерли 2040 человек. После отмены первого карантина рост числа случаев инфицирования возобновился.