 

Число случаев COVID-19 в мире превысило 38 млн человек

14.10.2020, 5:44, Новости дня

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 38 млн человек, информирует американский Университет Джонса Хопкинса.

Выявлен 38006121 случай COVID-19, вылечились 26354211 человек, скончались 1083875 вирус-положительных пациентов. По числу зафиксированных случаев коронавируса лидируют США (7850829), Индия (7175880) и Бразилия (5103408), передает ТАСС.

5 октября Университет Джонса Хопкинса сообщал о 35 млн подтвержденных случаев коронавируса. Всемирная организация здравоохранения опровергла наступление второй волны коронавируса.



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