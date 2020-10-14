 

Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций

14.10.2020, 5:15, Новости дня

13 октября в матче четвертого тура группы А4 Лиги наций УЕФА сборная Украины в Киеве обыграла команду Испании – 1:0.

Издание “ГОРДОН” вело онлайн-трансляцию встречи.

Единственный мяч на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

Это первая победа украинцев над испанцами за всю историю встреч. До этого в шести сыгранных матчах украинская команда только однажды сыграла вничью (в 2003 году). В Мадриде в текущем розыгрыше Лиги наций Украина уступила со счетом 0:4.

Таким образом, у подопечных Андрея Шевченко уже две победы в группе: в сентябре во Львове была обыграна Швейцария – 2:1.

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Видео: Footballua.tv

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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