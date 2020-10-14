 

Украина должна стать равноправным членом Евросоюза – Зеленский

14.10.2020, 5:15, Новости дня

Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а равноправным участником объединения. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой телеканалам “Украина 24” и TVP, которое вышло 13 октября.

“Для меня самое главное – чтобы Украина была не только членом Европейского союза, а чтобы она была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в Европейский союз. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом, например, как у наших друзей из Польши. И мы делаем все для того, чтобы быть равноправными партнерами”, – заявил Зеленский.

Дуда заявил, что во время визита в Украину он обсуждал экономическое сотрудничество стран, которое, в частности, направлено на поддержку на пути в Евросоюз. 

“Мы не забываем о наших соседях, которые годами были вместе с нами за железным занавесом. Я всегда повторяю: двери в ЕС должны быть открытыми для государств, которые хотят вступить в Европейский союз. Украина идет в ЕС, а мы ее на этом пути поддержим. Доказательством этого есть мой визит сегодня в Одессу и вчера в Киев”, – отметил Дуда. 

11–13 октября Дуда посетил Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.

Зеленский подчеркивал, что обе страны предприняли шаги навстречу друг другу в решении споров, касающихся исторической памяти. С украинской стороны снят запрет на поисковые работы и эксгумацию останков поляков, а в Польше поляки реконструировали памятную плиту на украинском мемориале в Подкарпатском воеводстве.

В совместном заявлении президенты подчеркнули, что Украина и Польша осознают важность увековечения памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века и осуждают вандализм в памятных местах.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что на начало ноября запланирована его встреча с польским коллегой Ярославом Шареком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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