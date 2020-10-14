Biznes Alert – диверсификация поставок газа в ЕС лишает Россию козырной карты

14.10.2020, 4:00, Новости дня

Ещё в начале этого года «Газпром» пострадал, когда многие покупатели резко сократили объёмы закупок газа, и пандемия коронавируса лишь усугубила эту тенденцию, говорит эксперт из Kleinman Institute for Energy Studies Анна Микульская. В интервью порталу Biznes Alert она объясняет, что РФ уже не в состоянии удерживать высокие цены на газ, потому что из геополитического игрока на газовом рынке она превратилась в обычного поставщика, которому приходится бороться за рынок сбыта.



Reuters

«Сегодня коронавирус выступает в качестве элемента, негативно влияющего на рынок газа с точки зрения спроса, тем самым создавая проблемы сбыта, особенно учитывая тот факт, что газовый рынок сейчас полон новых проектов. Именно поэтому мы являемся свидетелями рекордно низких цен», — говорит в беседе с порталом Biznes Alert эксперт из Kleinman Institute for Energy Studies Анна Микульская.

В беседе с порталом она приводит в пример «Газпром», который также столкнулся с проблемами, вызванными пандемией коронавируса. Более того, ещё в начале года многие покупатели резко сократили поставки газа.

При этом эксперт обращает внимание на то, что хотя коронавирус сильно влияет на экономику и спрос на энергию, он выступает в качестве краткосрочного элемента сроком на год или два, потому что рынок газа и газовых инвестиций отличается среднесрочным и долгосрочным планированием. «Следовательно, коронавирус сможет затормозить некоторые проекты, в особенности те, которые ещё не получили финансирования, а некоторые проекты могут вообще не быть реализованы», — добавляет Микульская. Однако она отмечает, что в плане спроса низкие цены на газ, безусловно, способствуют закупкам большего количества газа и более широкому применению, например, за счёт перехода на газ при производстве электроэнергии.

В интервью эксперт также говорит, что газ, поступающий из «Северного потока — 2» или «Турецкого потока», можно лишить геополитического значения, но только в том случае, если наступит правильная диверсификация рынков Восточной Европы и будет налажена связь между ними с целью сбалансирования потенциальной нехватки газа и обеспечения безопасности поставок этого сырья.

Она уверена в том, что инвестиции в сжиженный природный газ, который в любой момент может покрыть нехватку газа, по сути лишают Россию козырной карты. «В результате диверсификации РФ не в состоянии удерживать такие высокие цены, как ранее, и она лишается геополитического влияния. Отныне она не более, чем обычный поставщик, которому приходится заботиться о рынке сбыта. Теперь надо бы посмотреть, можно ли ещё сильнее либерализовать этот рынок и впоследствии создать настоящий газовый рынок или газовые центры», — объясняет эксперт. При этом Микульская не опровергает мнения, что сегодня внешняя политика как Российской Федерации, так и США и Китая, чрезвычайно важна для мировой экономики, а тем самым для газового рынка.