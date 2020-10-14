DWN – американская система MARS станет оружием слежки за «новыми сверхдержавами»

14.10.2020, 4:00, Новости дня

В США разрабатывают современную систему сбора и обработки данных военного назначения под названием MARS, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Она сможет накапливать огромные объёмы информации любых типов и анализировать её с использованием искусственного интеллекта. Главная цель проекта — наблюдение за «новыми сверхдержавами», объяснили в Разведывательном управлении Министерства обороны США.



Reuters

Разведывательное управление Министерства обороны США работает над созданием новой системы управления базами данных с использованием функций искусственного интеллекта (ИИ), пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Она называется MARS и предназначена для целеуказания и планирования боевых операций.

На данный момент создание такой системы — это главный приоритет Разведывательного управления Министерства обороны, заявил директор ведомства, генерал-полковник Роберт Эшли — младший. При этом цель проекта – это не просто сбор данных, а ещё и их анализ с использованием ИИ. MARS станет революцией в этой сфере, утверждают эксперты. Система сможет работать с огромными объёмами данных, в том числе развединформацией, а также изображениями и видео.

О больших масштабах проекта свидетельствуют многомиллиардные заказы, размещённые Разведывательным управлением Министерства обороны. Речь идёт о $16 млрд, заплаченных 16 разным компаниям, среди которых Booz Allen Hamilton, в которой в своё время работал разоблачитель Эдвард Сноуден, а также оборонная компания Великобритании BAE Systems.

В управлении утверждают, что информация, которая будет передана военным планировщикам, международным партнёрам и аналитикам, необходима для наблюдения за «новыми сверхдержавами». Современный мир развивается динамичнее, в нём больше конкуренции и опасностей, из-за чего доступных на данный момент данных о способностях, тактиках и военных доктринах противников уже недостаточно, подчёркивают в американском ведомстве.