 

Вопрос дня: Как пандемия изменила расходы россиян?

13.10.2020, 23:48, Новости дня

Россияне стали меньше тратить на путешествия и развлечения, но запасаются компьютерами и связью.

Традиционно август и первые две недели сентября считают временем, когда люди начинают тратиться на отпуск, подготовку к учебному году, ремонт и прочие недешевые удовольствия. Затем наступает время, когда денежные потоки начинают течь в сферу общепита и услуг. Логика понятна: когда большие дела сделаны, можно тратить на себя и свои удовольствия. Однако в этом году что-то пошло не так.

Вторая половина сентября показала, что россияне стали заметно меньше тратить в кафе и ресторанах. Покупать одежду и обувь по сезону тоже никто не спешит. В цифрах это выглядит так: траты на кафе и рестораны снизились на 17,7% к аналогичному периоду 2019 года. Расходы на одежду и обувь уменишились на 15,8%, информирует портал BFM. Причем, снижение объемов потребления отмечается в целом – и в онлайне, и в офлайне. 

Падение потребительской активности в сфере услуг отмечают и аналитики Сбера. По сравнению с прошлым годом, активность потребления на начало октября понизилась на 4,7%. Сфера услуг при этом потеряла в сравнении с прошлогодними объемами сразу 17,8%. Продажи авиабилетов показали лишь половину от объемов прошлого года, а продажи в Duty Free рухнули на 63,7%. Развлечения и отели потеряли до 70% объемов выручки в сравнении с прошлой осенью.  

Возникает логичный вопрос: а куда же тратится то, что не было потрачено? Сегодняшний лидер по объему продаж – компьютеры и программное обеспечение. К слову, в этой отрасли стабильный рост отмечен с начала апреля. Это вылилось в уверенные плюс 42% к показателям прошлого года. 

Активно люди покупают и лекарства. То, что медикаменты берутся с запасом, видно в статистике – на лекарства и медицинские товары стали тратить больше на 18,8%. Платные медицинские услуги тоже в числе наиболее востребованных у населения в этом сезоне – рост 15,5%. Еще один лидер рейтинга расходов россиян – телекоммуникационные услуги. Продажи стабильно растут и уже превысили на четверть объемы выручки прошлого года. 

Потребность в дополнительных цифровых сервисах оказалась настолько серьезной, что Росстат готов включить эти расходы в потребительскую корзину. «Сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все», – отметил в комментарии «Известиям глава ведомства  Павел Малков.

Теги: 

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