 

Россия опровергла заявление США о договоренностях по СНВ-3

13.10.2020, 23:48, Новости дня

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предположил, что в США заявляют о неких договоренностях с Москвой по СНВ-3 из-за приближения выборов.

«Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат», – сообщил Рябков, комментируя выступление спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли. В ответ на призыв Биллингсли к РФ «продемонстрировать политическую волю» Рябков ответил: «Это наперсточничество, бред», – передает РИА «Новости».

Рябков пояснил, что у Москвы и Вашингтона «различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу». РФ «довела до США» свои «подходы в разных формах, в том числе на бумаге». По его словам, нет «никаких оснований для создания такого рода иллюзий и для подачи всей этой ситуации как находящийся в состоянии высокой динамики, причем конструктивной, в направлении той или иной прорывной договоренности».

В МИДе заявили, что договоренности действительно могли бы заключить «хоть завтра», если бы США согласились с позицией России. Учитывая же существующие разногласия, Рябков «вообще не представляет себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения».

Он подчеркнул, что «позиция США в пользу заморозки давно известна», но для РФ «неприемлема» – «не потому что мы против заморозки, а потому что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности». В частности, «надо заниматься носителями, надо заниматься космосом, заниматься противоракетной обороной – системой, которую США создают, надо заниматься их новыми носителями стратегической дальности в обычном оснащении».

Напомним, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов «уже завтра» продлить договор СНВ-3, если Россия согласится на заморозку ядерных арсеналов. При этом США полагают, что «есть соглашение в принципе на самом высоком уровне наших правительств» – «джентльменское соглашение». Он выразил надежду, что «в ближайшие дни» США получат от РФ сигнал о согласии на предложенную сделку.



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