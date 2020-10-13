 

Frankfurter Allgemeine – символические санкции ЕС в деле Навального бьют мимо цели

13.10.2020, 23:45, Новости дня

Новые персональные санкции ЕС, принятые из-за отравления российского блогера Алексея Навального, бьют «немного мимо» цели, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению автора статьи Райнхарда Везера, штрафные меры должны были коснуться не только глав российских спецслужб, но и президента страны Владимира Путина. Но чтобы такой шаг не показался Москве «открытым оскорблением», нужно ударить не лично по нему, а по тому, что ему дорого, советует Везер.


Reuters

Установить круг лиц, подозреваемых в отравлении российского блогера Алексея Навального нервно-паралитическим газом, нетрудно, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Но только если допустить, что Кремль не утратил контроля над своими лабораториями по разработке химического оружия, рассуждает автор статьи Райнхард Везер.

Теперь же ЕС в ответ на произошедшее собирается принять персональные штрафные меры против руководителей российских спецслужб. И это определённо «удар по тем, кто этого заслуживает», но он «пришёлся немного мимо», ведь в санкционном списке должен был оказаться и лично президент РФ Владимир Путин, убеждён немецкий журналист.

На этот шаг в Европе пошли осознанно, ведь с политической точки зрения наказывать главу Кремля было бы непрактичным и неразумным. Это прозвучало бы как «открытое оскорбление» руководства страны и фактически означало бы окончание какого-либо серьёзного диалога с Москвой. К слову, этот аргумент приводился и противниками штрафных мер против главы Белоруссии Александра Лукашенко.

В результате он всё-таки оказался в санкционном списке, но Лукашенко и Путин из-за размеров своих стран, конечно же, выступают «в разных политических весовых категориях», отмечает Везер. Однако в случае с Россией есть возможность не ограничиваться одними только символическими мерами, настаивает автор: «Газопровод «Северный поток — 2» всё ещё можно остановить. Он — инструмент, с помощью которого Путин может сместить в Европе баланс в сфере энергетики и политики безопасности. Если его лишить такой возможности, это станет прямым ударом по нему».



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