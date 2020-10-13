 

Русскому бриллианту «Видение Розы» пророчат рекорды на аукционе

13.10.2020, 23:45, Новости дня

Добытый в РФ розовый бриллиант «Видение Розы», названный в честь балета с Владиславом Нижинским, через месяц будет продан с торгов. Это самый большой розовый бриллиант, который когда-либо выставляли на аукционе, поэтому ожидается, что и цена у него будет рекордной, пишет Ouest-France.

Уникальный розовый бриллиант из РФ «Видение Розы» могут продать за $38 млн, пишет Ouest-France. По крайней мере, такой прогноз даёт аукционный дом Sotheby’s на торги, которые пройдут 11 ноября.

Бриллиант весом 14,83 карата был назван в честь балета, в котором танцевал русский танцовщик Вацлав Нижинский.

Это самый крупный в своей категории бриллиант, который когда-либо продавали с торгов. Так что специалисты ожидают, что он установит рекорд и по цене. Тем более розовые бриллианты в принципе редко встречаются, и коллекционеры их ценят. Такой цвет алмазы получают, благодаря особой структуре, которая по-разному отражает свет.

Прежде чем бриллиант попадёт на аукцион в Женеве, его продемонстрируют в Гонконге, Сингапуре и Тайбэе. 



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