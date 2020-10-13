 

Figaro – учёные выяснили, что коронавирус живёт на поверхностях до 28 дней

13.10.2020, 23:45, Новости дня

Как показали последние исследования учёных, в идеальных условиях при невысокой температуре и средней влажности на гладкой поверхности вроде телефона и денег возбудитель Covid-19 способен жить до 28 дней. Le Figaro отмечает, что неизвестно, способен ли он кого-то реально заразить к этому времени, но всё же эти данные настораживают.


Reuters

Коронавирус, ставший причиной нынешней пандемии, как оказалось, способен просуществовать до 28 дней в прохладных и тёмных условиях, выяснили австралийские учёные. Например, пишет Le Figaro, на поверхности телефонов или денег.

При этом чем выше температура, тем быстрее вирус погибает. Так что при температуре до +20 °С вирус очень устойчив на гладких поверхностях вроде экранов телефонов. На стекле, металле и полимерах он способен прожить до 28 дней. При температуре +30 °С его жизнь сокращается до 7 дней, и при +40 °С — до 24 часов. На пористых поверхностях вроде хлопка вирус прожил меньше: 14 дней при низкой температуре, 16 часов — при более высокой.

В предыдущих исследованиях эксперты обнаружили, что вирус смог прожить четыре дня на гладких поверхностях. На этот раз тестирование проводили крайне аккуратно, и за факт жизни вируса принимали ситуацию, при которой удавалось найти его следы, способные заразить клеточные культуры. Однако, как отмечают эксперты, это не говорит о том, что это количество вируса способно заразить кого бы то ни было.

И всё же если потрогать заражённую поверхность, а затем потрогать слизистые, то можно заразиться, даже если вирус попал на поверхность больше двух недель назад. Исследование проводили в условиях, характерных для пика заражения, в отсутствие ультрафиолета, который может быстро разрушить вирус. Влажность держали на уровне 50%, поскольку её повышение также вирусу вредит.

По мнению учёных, в основном вирус распространяется в воздушной среде, но важно изучить, как он передаётся через поверхности. Это помогает объяснить, как он попадает даже в те страны, где нет очагов заражения, пишет Le Figaro. 



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