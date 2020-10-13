Большинство фракций Рады раскритиковали “всенародный опрос” Зеленского

13.10.2020, 22:50, Новости дня

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента Украины Владимира Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос.

В “Европейской солидарности” считают, что Зеленский таким образом хочет переключить внимание общества на себя, поскольку рейтинг его партии “Слуга народа” падает. В политсиле уверены, что среди вопросов будут: амнистия/примирения/ тема местных выборов на Донбассе, двухпалатный парламент/сокращение количества нардепов, темы языка, его статуса и применение.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/3526797300730512

Партия “Голос” в Facebook предупредила Зеленского о “недопустимости использования незаконного “опроса” в день местных выборов 25 октября в российских интересах”. Инициативу такого опроса в политсиле считают угрозой национальным интересам.

“В любом случае подобные “опросы” нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов”, – отметили в “Голосе”.

Партія «Голос» попереджає президента Володимира Зеленського про неприпустимість використання незаконного «опитування» у… Posted by Голос on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

Лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко заявила в Facebook, что президент занимается откровенным бредом. Вместе с тем она предложила свой вариант пяти вопросов украинцам:

Поддерживаете ли вы продажу украинской земли?

Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?

Верите ли вы, что придет весна, во время которой будут сажать?

Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введения внешнего управления?

Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?

Новина про намір президента провести в день голосування «опитування» застала мене на Черкащині, серед людей. Тут його… Posted by Юлія Тимошенко on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

“Оппозиционная платформа – За жизнь” в Facebook заявила, что “Слуга народа” потеряла доверие избирателей и хочет привлечь к себе внимание.

“Зе-команда рассчитывает, что сможет использовать его результаты для оправдания своей антинародной политики и отвлечь внимание граждан от своих катастрофических провалов”, – говорится в сообщении.

Потеряв доверие избирателей, Зе-команда хочет привлечь к себе внимание накануне местных выборов. Это настоящая причина,… Posted by ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

Заместитель председателя пропрезидентской фракции Евгения Кравчук в комментарии “Украинской правде” отметила, что партия “Слуга народа” точно не будет субъектом опроса, потому что участвует в выборах. По ее словам речи об агитации нет.

“В принципе, каждый год во время выборов проводятся экзит-полы, фактически, ни у кого же не возникает вопрос, когда у избирательного участка кто-то опрашивает для экзит-пола. Просто в этом случае будет больше участков”, – подчеркнула она.

О чем именно будет идти речь в опросе Кравчук не уточнила.

Зеленский сегодня заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.