Нижегородский стрелок получил разрешение на оружие на законных основаниях

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13.10.2020, 22:48, Новости дня

Разрешение на оружие Данил Монахов, подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области, получил на законных основаниях, сообщила Росгвардия.

Указывается, что документы «на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия» Монахову «выдали в полном соответствии с требованиями законодательства». Монахов представил паспорт, требуемые медицинские заключения и прочие документы. Его проверили «на наличие судимости и фактов привлечения к административной ответственности», установив, что молодой человек «к уголовной и административной ответственности не привлекался», передает ТАСС.

В августе сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии осуществили проверку обеспечения Монаховым условий сохранности оружия, боеприпасов и патронов – условия соответствовали требованиям. Как указали в ведомстве, «оснований для отказа в выдаче Даниилу Монахову разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия не имелось».

Напомним, источник в правоохранительных органах заявил, что Монахов купил медицинскую справку: «Сама справка была настоящей. Но приобретенной за деньги в клинике, у которой есть лицензия на медосвидетельствование и выдачи документов для получения разрешения на оружие». В СК сообщили, что он наблюдался у врача из-за депрессии.

12 октября 18-летний Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. 13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.



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