 

Нидерланды объявили о введении частичного карантина

13.10.2020, 22:48, Новости дня

В Нидерландах введут частичный карантин, сообщил глава правительства страны Марк Рютте.

По его словам, власти «не хотят повторения того, с чем пришлось столкнуться весной», поэтому собираются ввести «частичный карантин». Маски станут обязательными для всех лиц старше 13 лет, находящихся в общественных местах. Как информирует NL Times, ряд новых ограничений вступит в силу в среду. Будет запрещено собираться компаниями  более четырех человек не из одной семьи (как в помещении, так и на открытом воздухе), дома разрешат принимать не более трех гостей и не более одного раза в день, передает РИА «Новости».

Кроме того, рестораны, кафе, террасы и кофешопы будут работать только навынос. Подавать еду и напитки в отелях будут только постояльцам. Массовые мероприятия отменят – проводится будут только церковные службы и парламентские слушания, но число участников не должно превышать 30 человек. Отменят контактные виды спорта.

По словам Рютте, «это очень неприятно, но, к сожалению, это единственный путь». Он заявил, что в случае соблюдения предписанных ограничений Нидерланды «скоро смогут вернуться к нормальной жизни», передает ТАСС.

Напомним, в Нидерландах выявлено 188 тыс. случаев коронавируса, более 6,6 тыс. человек скончались. Введение частичного карантина связано с резким ростом ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Так, во вторник был установлен новый антирекорд для страны – 7,4 тыс. положительных тестов. Именно в Нидерландах была зафиксирована первая в мире смерть после повторного случая COVID-19.



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