Россию после четырехлетнего перерыва избрали в СПЧ ООН

13.10.2020, 22:08, Новости дня

Россия во вторник избрана членом Совета ООН по правам человека, сообщили на пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН. За такое решение проголосовало 158 государств-членов организации.

Членами Совета ООН по правам человека на трехлетний период, начинающийся 1 января 2021 года, были избраны 15 стран: Боливия, Китай, Кот-д’Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания,передает ТАСС.

«Россия была избрана в Совет по правам человека ООН после четырехлетнего перерыва», – говорится в сообщении постпредства в Twitter.

Представительство России, в свою очередь, выразило готовность к конструктивной работе в совете.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет позитивно оценила усилия РФ и ряда других стран по защите коренного населения в отдаленных районах от коронавируса. Она подчеркнула, что в РФ используются дистанционные технологии для улучшения оказания медицинских услуг коренным группам населения на фоне коронавируса.