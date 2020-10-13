Пашинян возложил на Турцию ответственность за продолжение боев в Карабахе

13.10.2020, 22:08, Новости дня

Премьер Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Азербайджан не прекратит боевые действия в Нагорном Карабахе до тех пор, пока не поменяется позиция Турции.

«Я убежден, что до тех пор, пока позиция Турции остается неизменной, Азербайджан не прекратит боевые действия», – сообщил Пашинян в интервью агентству Рейтер, передает РИА «Новости».

Кроме того, официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление по трем-четырем направлениям в Нагорном Карабахе, бои на всей линии соприкосновения шли в течение всего дня.

«Особенно тяжелые столкновения были зафиксированы на северном направлении. Пожалуй, один из самых тяжелых боев этой войны», – цитирует ТАСС Ованнисяна.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Пашинян считает, что за военным конфликтом в Нагорном Карабахе стоит интерес Турции. Турция потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории. В понедельник Пашинян сделал заявление, в котором обвинил Азербайджан в попытке «истребить армян в Нагорном Карабахе».