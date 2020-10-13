Минздрав Украины не исключил покупку у РФ вакцины от COVID-19

13.10.2020, 21:56, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вариант закупки у РФ вакцины от коронавируса, рассказал глава ведомства Максим Степанов.

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет. Если такое случится, то мы будем говорить про закупку любой вакцины, не только российской», – цитирует Степанов РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

Ранее сообщалось, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия поставки Украине вакцины от коронавируса.

Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.