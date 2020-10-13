Подключить все школы в РФ к интернету обещали к концу 2021 года

13.10.2020, 21:56, Новости дня

К концу 2021 года все школы в РФ должны быть подключены к интернету, сообщил глава департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Павел Кузьмин.

По его словам, к этому сроку «Минцифры должно закончить подключение всех российских школ к высокоскоростному интернету». Кузьмин сообщил, что в сельских школах скорость интернета должна быть как минимум 50 мегабит, в городских – как минимум 100 мегабит. Кроме того, предусмотрено обеспечение WI-FI всех школьных кабинетов, передает ТАСС со ссылкой на «Вести ФМ».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что доступ к широкополосному интернету для обучения детей нужно обеспечить уже в течение следующего года. Глава Сбербанка Герман Греф высказался за то, чтобы школьные телевизоры были оснащены смарт-системами, позволяющими быстро подключаться к образовательным сервисам в интернете.