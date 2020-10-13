 

Lexus запустил в РФ продажи спецсерии внедорожника LX Heritage V8

13.10.2020, 21:35, Новости дня

 Японский автомобильный гигант Lexus анонсировал старт продаж новой спецверсии внедорожника Lexus LX Heritage V8.

В частности, автомобиль имеет классический силовой агрегат, однако внешность получила некоторые существенные доработки. Приобрести модернизированную модификацию станет возможным по цене от 7,76 млн рублей. Распознать новинку можно по видоизмененной решетке радиатора, а также накладкам на бамперах. Кроме того, под капотом внедорожника установлен 367-сильный бензиновый мотор.

В салоне преобладают черно-красные оттенки, которые придают более дорогой вид интерьеру. Также здесь предложены вставки из натуральной кожи и специальная прострочка на дверных карточках. Остальные параметры пока не раскрыты.



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