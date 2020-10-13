 

В Подмосковье появится сервис, оповещающий об отключении воды

13.10.2020, 21:35, Новости дня

Отключение воды больше не будет неожиданностью для жителей Подмосковья. Специально для них создан специальный сервис, который станет оповещать о проведении ремонтных (плановых и аварийных) работ. Об этом сообщает пресс-служба ЖКХ Московской области.

Такие сообщения по желанию пользователя смогут направлять на подключенный к сети Интернет компьютер или мобильный телефон. Информация придет на то устройство, на котором вы настроили свой личный кабинет абонента водоканала.

Ранее данный сервис прошел тестирование в отдельных районах. Как сообщают представители системы ЖКХ, после каждого отключения жители области обрывают телефоны, желая узнать, что происходит, и когда в кране появится вода. Теперь интересующую их информацию поставщик коммунальных услуг будет доставлять автоматически.



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