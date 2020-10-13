Презентация смартфонов Huawei Mate40 назначена на 22 октября

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13.10.2020, 21:35, Новости дня

В компании Huawei объявили дату презентации новинки в линейке смартфонов Mate40. Мероприятие намечено на 22 октября. Ожидается, что китайский производитель выпустит «очень мощные» мобильные устройства.

Кроме смартфона Mate 40 в линейке есть модели 40 Pro и 40 Pro Plus. К ним теперь добавится RS Porsche Edition. В отличие от «младших» аналогов, у данного гаджета будет керамическая задняя крышка.

По мнению экспертов, новая модель получит процессор Kirin 9000, выпущенный по техпроцессу 5 нм. Интересное решение предложено для экрана в Huawei P40 Pro. В нем будет специальное отверстие для камеры и ToF-сенсора, предназначенного для распознавания лица владельца. Подробнее о новых устройствах компания обещает сообщить накануне презентации.



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