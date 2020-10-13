На Крещатике задержали злоумышленников, которые грабили клиентов “обменников”

13.10.2020, 20:45, Новости дня

Сегодня в Киеве на Крещатике сотрудники Нацполиции и бойцы КОРДа задержали группу злоумышленников, которые грабили клиентов пунктов обмена валют. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

После совершения валютных операций злоумышленники нападали на клиентов “обменников” и отбирали деньги.

Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создали аварийную ситуацию. В результате бойцы КОРДа применили табельное огнестрельное оружие.

В пресс-службе полиции отметили, что вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

“Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами”, – говорится в сообщении.

Гражданами какого государства являются задержанные, не сообщается.

На столичному Хрещатику оперативники Нацполіції і поліції Києва спільно із бійцями КОРДу затримали групу… Posted by Національна поліція України on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

Портал “Киев Оперативный” в своем Facebook пишет, что речь идет о гражданах Грузии.

Вдалося дістати відео затримання грузинських бандитів з найбільш вдалого ракурсу – з камери відеоспостереження. Раніше про затримання: https://kyivoperativ.info/other/zyavilos-video-iz-momentom-zatrimannya-osib-na-avtomobili-ford-yake-stalosya-na-xreshhatiku/ Posted by Киев Оперативный on Teisipäev, 13. Oktoober 2020