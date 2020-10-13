“Это афера”, “Совсем на Банковой еба…улись”, “Очень опасно”. Соцсети обсуждают опрос, который инициировал Зеленский

13.10.2020, 20:45, Новости дня

13 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день местных выборов. Он заявил, что украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”, но не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

Пользователи соцсетей не оставили это событие без внимания. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

“Опрос Зеленского – это афера, которую законопослушные граждане Украины обязаны сорвать на всех избирательных участках”, – отметил главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

Опрос Зеленского – это афера, которую законопослушные граждане Украины обязаны сорвать на всех избирательных участках…. Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

“По мнению технологов Банковой, инициированный Зеленским опрос позволит переломить ситуацию и нарастить “Слуге народа” электоральные баллы”, – считает политолог Виктор Таран.

Визнаю, ініційоване Зеленським опитування – класна «політтехнологія,» яка дозволяє Слугам Народу вирішити одразу три… Posted by Viktor Taran on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, отрицает идею демократии. “Не знаю, кто посоветовал Владимиру Зеленскому идею проведения опроса в день местных выборов, но это отрицание самой идеи демократии. И дело вовсе не в юридических аспектах Понятно, что опрос возможен только за пределами избирательных участков. И не в том, кто заплатит за этот банкет. Очевидно, что это не может быть государственное финансирование”, – отметил он.

Не знаю, хто порадив Володимиру Зеленському ідею проведення опитування в день місцевих виборів, але це заперечення самої… Posted by Pavlo Klimkin on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

“У меня тоже есть 5 вопросов. И я готов не только задать их немедленно, но и ответить прямо сейчас. №1. Кто меняет правила игры по ходу игры? Ответ: жулики. №2. Кто залихватски-доверительно обращается к совершенно постороннему человеку на “ты” – и при том безальтернативно ожидает взаимности? Ответ: гопники. №3. Кто любую инициативу норовит перевести во флеш-моб с подмигиванием? Ответ: массовики-затейники. №4. Кто использует одни и те же слоганы по энному разу? Ответ: люди, у которых закончились идеи. №5. Кто пытается внушить собеседнику чувство собственной значимости – и при том играет с ним в обмолвки, намеки и недоговоренности? Ответ: манипуляторы. Где-то так”, – поделился мнением журналист Евгений Кузьменко.

Посмотрел обращение Президента Зеленского.Выглядит это так: давай, на выборах я задам тебе 5 вопросов, но какие – пока… Posted by Yevheniy Kuzmenko on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

“Я бы на месте одного человека вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: “Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?” – написал мэр Днепра Борис Филатов.

Я бы на месте одного человека вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того,… Posted by Borys Filatov on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

“- Ты! – Жопой нюхаешь цветы!” Эта детская дразнилка тут же приходит в голову, когда слышишь обращение президента к гражданам на “ты”. Понятно, что Зеленский пытается таким образом обыграть дурацкий слоган, который “слуги” используют на местных выборах: “Зажопинск – это ты!”. Но как-то сходу хочется послать. И вот эта дешевая пауза: дескать, вопросы “всенародного опроса” узнаете позже. Вова, ты (мы же на ты, выходит) должен бы знать, что твоя нынешняя должность требует от тебя делать все, чтобы убирать любую общественную неопределенность в и без того крайне неопределенной ситуации, а не нагнетать ее дешевыми приемами из арсенала продавцов галантерейных товаров. Вы (множественное число) там совсем на Банковой еб..улись”, – отметил журналист Леонид Швец.

– Ты! – Жопой нюхаешь цветы!Эта детская дразнилка тут же приходит в голову, когда слышишь обращение президента к… Posted by Леонид Швец on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

“Нет времени думать стратегически” – это про неожиданное заявление Зеленским по “опрос”, то есть псевдореферендум, который пройдет в день выборов. Это все очень, очень опасно. И главное – это опасно даже если сам он сейчас не хочет плохого, – считает журналист Сергей Сидоренко.

"Нема часу думати стратегічно" – це про несподівану заяву Зеленським щодо "опитування", тобто псевдореферендума, що… Posted by Сергій Сидоренко on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

Также не обошлось без шуток и фотожаб.

П'ять запитань від президента:- Я ж не лох?- Баба да?- Вийдеш звідси, розбійнику?- Як вийти з групи у вайбері?- Подивились вже фільм Зємлянє? Posted by Anton Hodza on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

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Ще один інсайд … тільки шшшшш … нікому не показуйте запитань )))) Posted by GONI Мемаси on Teisipäev, 13. Oktoober 2020

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https://www.facebook.com/crazybeeua/posts/377682756974002

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