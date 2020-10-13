ООН: изменение климата может увеличить спрос на гуманитарную помощь

13.10.2020, 20:15, Новости дня

Организация Объединенных Наций предупреждает, что изменение климата угрожает жизни миллионов людей во всем мире и что спрос на гуманитарную помощь к 2030 году может вырасти на 50 процентов.

Во вторник Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала доклад, в котором отмечается, что с каждым годом происходит все больше стихийных бедствий, связанных с погодой, таких как периоды аномальной жары, штормы и засухи.

«Хотя COVID-19 вызвал крупный международный кризис в области здравоохранения и экономики, на восстановление которого потребуются годы, важно помнить, что изменение климата продолжит представлять постоянную и нарастающую угрозу для жизни людей, экосистем, экономики и общества на протяжении веков», – предупредил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В докладе говорится, что за последние 50 лет произошло 11 000 стихийных бедствий, связанных с погодой, в результате чего погибло 2 миллиона человек, а экономический ущерб составил 3,6 триллиона долларов.

Согласно докладу, в 2018 году в гуманитарной помощи из-за стихийных бедствий нуждались 108 миллионов человек в мире.

Несмотря на рост числа погодных катаклизмов за этот период, среднегодовое количество погибших в результате каждого стихийного бедствия снизилось на треть.

Помимо ООН, в подготовке доклада участвовали еще 15 международных организаций и финансовых институтов. Они призывают правительства вкладывать больше средств в системы раннего предупреждения, которые могут помочь странам более эффективно реагировать на стихийные бедствия и смягчать их последствия.