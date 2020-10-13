СК переведет на удаленку 40% сотрудников

13.10.2020, 20:08, Новости дня

Следственный комитет переведет на дистанционную работу не менее 40% сотрудников. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин в связи с распространением коронавируса.

В первую очередь будут изолированы сотрудники в возрасте старше 65 лет, женщины и лица, имеющие хронические заболевания, передает ТАСС.

Ранее в Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации всех работодателей обязали с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы, предоставив сведения о их переводе.

Между тем количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России возросло за сутки на 244 – это максимум за все время эпидемии в стране.