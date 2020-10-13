В Британии призвали ввести строгий локдаун

13.10.2020, 20:08, Новости дня

Для предотвращения распространения коронавируса лидер британской оппозиции сэр Кир Стармер призвал правительство страны ввести национальный локдаун продолжительностью от двух до трех недель.

«Сейчас ясны три вещи: что у правительства нет надежного плана по замедлению распространения инфекции, что оно утратило контроль над вирусом, и что оно больше не следует научным рекомендациям», – передает РИА «Новости» его слова.

Стармер отметил, что локдаун необходим, чтобы остановить распространение вируса. «Нельзя откладывать это и приходить в парламент каждые несколько недель и объявлять о новых мерах», – подчеркнул лидер лейбористов.

При этом Стармер предложил совместить локдаун со школьными каникулами, которые в частных школах начнутся 19 октября, а в государственных и церковных – 26 октября. Согласно предложению Стармера, новый локдаун должен быть таким же строгим, как первый: непродовольственные магазины, рестораны и пабы должны закрыться, встречаться различным семьям без необходимости должно быть запрещено, всем, кто может работать из дома, должно быть предписано это делать.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что началась вторая волна коронавирусной инфекции, в Англии могут быть приняты самые жесткие ограничительные меры. Он отметил, что думает над тем, чтобы ужесточить ограничения «правила шести» – введенного запрета на любые собрания более шести человек, кроме учебы или рабочих встреч и задумался над введением локдауна в Британии из-за COVID-19.

В Британии уже объявляли об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточаются с 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса.